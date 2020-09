Tchad : recettes budgétaires de début septembre, "la situation est plutôt acceptable"

Une réunion hebdomadaire sur les régies financières a eu lieu mardi au Palais présidentiel, autour du ministre d’État, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, Kalzeubé Payimi Deubet.



Les recettes et dépenses du début du mois de septembre 2020 ont été évaluées par les membres du gouvernement présents, directeur de cabinet civil du chef de l'État, conseiller technique du chef de l’État en charge des Finances et du Budget ainsi qu’une dizaine de directeurs généraux et directeurs des services en charge des régies financières.



"Nous avons eu une réunion quand même assez dense. On a d’abord parlé des recettes au 11 septembre pour voir, quelle est la situation des recettes par les différentes régies malgré cette période des pluies et de coupures des voies d’accès dans certaines localités du pays", explique Tahir Hamid Nguilin, ministre des Finances et du Budget.



Selon lui, "globalement pour les 10 jours, la situation est plutôt acceptable. Mais, nous demandons à ce que les services se rattrapent et fonctionnent mieux, pour que le mois de septembre et tous les mois à venir soient des mois de performance".



S'agissant de la préparation du budget 2021, le chef de l'État Idriss Déby a signé le 14 septembre une note circulaire avec des indications et instructions. "On va davantage communiquer sur la question pour une année 2021 performante en termes de maîtrise des dépenses, des réorientations des dépenses vers les secteurs les plus essentiels et les plus porteurs, mais également de bonnes tenues de nos recettes", souligne Tahir Hamid Nguilin.



Le ministre d'État Kalzeubé Payimi Deubet a donné des orientations précises afin d’éviter au maximum une décroissance des recettes de l’État.