TCHAD Tchad : recommandations de la police à la population contre la délinquance et le crime

7 Août 2018









Le porte-parole de la police nationale a lancé un vibrant appel à la population à une franche collaboration avec les forces de défense et de sécurité pour "éradiquer ce mal qui nous gangrène (faisant allusion à l'insécurité, la délinquance et la criminalité, ndlr), car les forces ne peuvent rien faire à elles-seules."



"Vous savez, avec cette saison de pluie, certaines rues sont impraticables, et parfois elles ne sont pas électrifiées. Donc, tout concours des uns et des autres s'impose. Je vous dis qu'à partir de l'instant où je vous parle, ces 26 individus arrêtés seront mis à la disposition du parquet pour la procédure. Ils subiront les rigueurs de la loi", a souligné Paul Manga.

"Le concours de tous est vraiment sollicité par la police nationale"

Le groupe suivant est constitué de braqueurs qui utilisent des armes à feu, des armes blanches, tantôt des marteaux, et j'en passe. "Ceux-là utilisent ces objets pour effrayer leurs victimes et arracher leur moto, ou leurs biens, des voitures, des sacs à main", a expliqué Paul Manga.



Poursuivant dans sa présentation, le porte-parole de la police a décrit "un autre groupe constitué de deux personnes en tenue, dont un gendarme de son état, accompagné de son ami, qui opère au niveau d'un cimetière, ou encore un voleur de véhicule et un autre groupe constitué de 3 personnes qui provoque des accidents au niveau de la ville et arrache les motos des personnes accidentées."



Enfin, un groupe de 9 individus qualifié dans le vol à la tire, arrache les sacs des personnes qui sont par exemple à bord des engins à deux roues, ou les boucles d'oreilles des femmes au niveau des marchés. "Le concours de tous est vraiment sollicité par la police nationale", a rappelé le porte-parole de la police.





