Tchad : réconciliation intercommunautaire dans le Mayo-Lémié après un conflit mortel

Une bagarre rangée dans la localité de Médégué, située dans le département de Mayo-Lémié, province du Mayo Kebbi Est a fait quatre morts mardi, après la mort d'une personne la veille. Une conciliation a eu lieu suite à l'intervention du gouverneur de la province.



À l'origine de l'affrontement, la découverte au bord du fleuve Chari du corps de Habia, un jeune clandoman, lundi 27 avril dernier.



La victime aurait été assassiné. Ce qui a suscité des suspicions des proches de la victime sur des voisins.



Le mardi 28 avril vers 9 heures, les tensions ont dégénérées en affrontement, entrainant la mort de quatre personnes et faisant 20 blessés dont quatre évacués.



Les autorités départementales de Mayo-Lemie et les forces de défense et de sécurité se sont rendues sur les lieux de l'incident pour ramener le calme.



Dès la soirée du mardi, le gouverneur de la province du Mayo Kebbi Est, Ahmat Taha Mahamat Abdoulaye, s'est rendu auprès des deux communautés pour apaiser la tension. Il y a passé la nuit.



Le lendemain, le gouverneur est parvenu à une conciliation, en présence du procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Bongor, Hissein Barkaï.