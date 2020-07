Tchad : relance des activités sportives à Abéché

La Ligue provinciale de football du Ouaddaï a convoqué les responsables de différents clubs affiliés au championnat d'Abeché de la première division.



Un seul mot inscrit à l'ordre du jour : la relance des activités sportives interrompues en mars dernier en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19.



Quant aux deux matchs restants (un match de retard et un match interrompu pour cause de coronavirus) entre respectivement RFC-Abou Aché et Santé-Force Mixte, la Ligue a décidé qu'ils seront disputés entre les 30 et 31 juillet prochain.



Rappelons que c'est la Renaissance Football Club (RFC) qui a été sacrée championne d'Abeché, juste avant la suspension du championnat.