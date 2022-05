Tchad : relance des transferts monétaires dans la province du Ouaddaï

Le Projet d’Appui aux Réfugiés et Communautés d’Accueil (PARCA) a organisé ce jeudi 12 Mai 2022 à Abéché, une réunion de relance des activités de transferts monétaires dans la province du Ouaddaï.



Placée, sous le haut patronage du gouverneur de la province, Ibrahim Ibni Oumar Mahahat Saleh, cette réunion a regroupé les préfets, sous-préfets, chefs de cantons, ainsi que les différents partenaires intervenant dans la mise en œuvre du projet. Son but est de relancer les paiements des revenus aux ménages bénéficiaires de cette province, suspendus depuis décembre 2020, suite à des cas confirmés d’extorsions de fonds sur ces revenus.



A cette occasion, le gouverneur, a salué l’initiative et demandé aux participants d’être attentifs au contenu de la rencontre. A sa suite, le coordonnateur national de la Cellule Filets Sociaux, Dr Japhet Doudou Beindjila, a pris la parole pour présenter le PARCA en général, et revenir en détail sur l’objet de la réunion à travers l’énoncé du contexte, la mise en œuvre des recommandations et des mesures correctives apportées, ainsi que les dispositions prises pour la poursuite des transferts monétaires dans le Ouaddaï.



De ces recommandations mises en œuvre, l’on peut retenir : la dissolution de tous les anciens comités de gestion des plaintes dans les camps et villages d’accueil ; la constitution et la formation de nouveaux comités au mécanisme de dialogue et gestion des plaintes ; la large diffusion des canaux de remontée de plaintes (numéros verts, boites à suggestions, affiches) ; l’intensification des séances d’information et de sensibilisation auprès des différentes cibles ; l’implication des services déconcentrés de l’Etat (CPA, CDA), ainsi que des partenaires (CNARR, HCR) dans la supervision des opérations de paiement.



Son intervention était suivie de celle du coordonnateur provincial qui a parlé des réalisations du projet dans la province depuis son lancement. Après une série de questions-réponses, ayant suivi les diverses interventions, le gouverneur a repris la parole pour donner quelques conseils et recommandations, pour une bonne marche des activités et du PARCA dans sa province.



Il a exhorté le PARCA à faire le maximum dans l’exécution de ses activités planifiées, car l’amélioration de l’accès aux services sociaux de base contribue énormément à l’atténuation des tensions sociales et des problèmes sécuritaires.



Le PARCA, faut-il le rappeler, appuie 18 000 ménages pauvres au Ouaddaï, dont 12 600 dans 277 villages hôtes et 5 400 dans les camps de réfugiés (Gaga, Farchana, Breidjing et Tréguine). Cette opération de relance des transferts monétaires couvrira ainsi l’ensemble de ces 18 000 ménages qui recevront chacun un paiement de 45 000 de FCFA, correspondant à un trimestre, soit un montant total de 810 millions de FCFA.