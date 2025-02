Tchad : relance des travaux du complexe industriel d’exploitation des ruminants de Djarmaya

« Après plusieurs échanges et réunions au sein du ministère chargé du projet, ainsi qu'à la Primature, nous sommes aujourd’hui sur le terrain pour une reprise concrète des travaux. Nous espérons que cette fois, ils seront achevés sans interruption. Ce projet est une priorité pour les hautes autorités du pays. »



« Ce projet a pris du retard, mais nous devons tourner la page. Grâce aux efforts du Maréchal du Tchad, qui a insisté sur la relance des travaux, de nombreuses concertations ont eu lieu entre les ministères concernés. »

« Le 8 février, nous avons rencontré le Premier ministre et le responsable de l’entreprise, qui s’étaient engagés à démarrer les travaux le 20 février 2025. Aujourd’hui, ils ont tenu leur promesse, et nous les remercions pour leur engagement. Nous devons tous veiller au bon déroulement du chantier. »

Dans son discours, Nizar Zayni, représentant du groupe STUDI International, a souligné que cette visite est le fruit des démarches récentes menées avec différents acteurs et partenaires impliqués.De son côté, le Ministre de l'Élevage et de la Production Animale, Pr Abderrahim Awat Atteïb, a rappelé que ce projet a connu de nombreux retards, mais que l'heure est désormais à l’action :Il a également souligné le rôle du Premier ministre, chef du gouvernement, qui a organisé deux grandes réunions pour assurer le lancement effectif du projet.Le Ministre a conclu en appelant à une collaboration efficace et transparente entre toutes les parties prenantes pour garantir l’achèvement rapide du projet.Ce complexe industriel vise à valoriser la filière viande, cuir et peau, contribuant ainsi à l’autosuffisance alimentaire et à la réduction de la pauvreté au Tchad.