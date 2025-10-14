Tchad : remise à Mao de vivres et de biens non alimentaires aux personnes vulnérables

Dans le cadre de l'action humanitaire, la délégation provinciale de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a procédé, ce mardi à Mao, à la remise de vivres et de biens non alimentaires au profit de personnes vulnérables regroupées en associations.



La cérémonie, présidée par le délégué de l'Action sociale, Ahmat Goukouni, s’est déroulée en présence des chefs de service de ladite délégation, traduisant un élan de solidarité nationale. S’inscrivant en droite ligne de la vision des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la République le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



Les associations bénéficiaires de cette action de solidarité sont : le Centre social de Mao, l’Association des Femmes Malades, l’Association des Femmes Libres, ainsi que l’Association des Femmes Veuves et Orphelins.



En remettant les dons, le délégué Ahmat Goukouni a souligné que ce geste, bien que modeste, s’inscrit dans la continuité de la politique sociale et solidaire de la Cinquième République. Il a réaffirmé que cette action vise à alléger, ne serait-ce qu’en partie, les charges quotidiennes des familles vulnérables, et à soutenir les efforts des associations bénéficiaires en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des démunis.



Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude au département de l'Action sociale, pour sa proximité et son engagement constant sur le terrain. Ils ont également salué la vision et l’engagement du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby, en faveur des couches sociales les plus fragiles à travers le pays.



Selon le délégué, cette action de solidarité sera étendue à l’ensemble des départements de la province du Kanem.