Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : remise à Mao de vivres et de biens non alimentaires aux personnes vulnérables


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 15 Octobre 2025



Tchad : remise à Mao de vivres et de biens non alimentaires aux personnes vulnérables
Dans le cadre de l'action humanitaire, la délégation provinciale de l'Action sociale, de la Solidarité et des Affaires humanitaires a procédé, ce mardi à Mao, à la remise de vivres et de biens non alimentaires au profit de personnes vulnérables regroupées en associations.

La cérémonie, présidée par le délégué de l'Action sociale, Ahmat Goukouni, s’est déroulée en présence des chefs de service de ladite délégation, traduisant un élan de solidarité nationale. S’inscrivant en droite ligne de la vision des plus hautes autorités du pays, en l'occurrence le président de la République le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.

Les associations bénéficiaires de cette action de solidarité sont : le Centre social de Mao, l’Association des Femmes Malades, l’Association des Femmes Libres, ainsi que l’Association des Femmes Veuves et Orphelins.

En remettant les dons, le délégué Ahmat Goukouni a souligné que ce geste, bien que modeste, s’inscrit dans la continuité de la politique sociale et solidaire de la Cinquième République. Il a réaffirmé que cette action vise à alléger, ne serait-ce qu’en partie, les charges quotidiennes des familles vulnérables, et à soutenir les efforts des associations bénéficiaires en faveur des personnes âgées, des veuves, des orphelins et des démunis.

Les bénéficiaires ont exprimé leur profonde gratitude au département de l'Action sociale, pour sa proximité et son engagement constant sur le terrain. Ils ont également salué la vision et l’engagement du président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Deby, en faveur des couches sociales les plus fragiles à travers le pays.

Selon le délégué, cette action de solidarité sera étendue à l’ensemble des départements de la province du Kanem.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 14/10/2025

Tchad : une caravane médicale au service de la scolarisation des enfants vulnérables du Lac

Tchad : une caravane médicale au service de la scolarisation des enfants vulnérables du Lac

Tchad : l’argent fait-il vraiment le bonheur ? Tchad : l’argent fait-il vraiment le bonheur ? 14/10/2025

Populaires

N’Djamena : deux frères condamnés pour avoir agressé l’amant de leur sœur mariée

14/10/2025

FMI-Tchad : le directeur général adjoint du FMI salue les réformes et l’engagement du Tchad

14/10/2025

Tchad : à Abéché, le HCR dote les forces de sécurité du Ouaddaï de dix motos

14/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/10/2025 - Barra Lutter

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Sao du Tchad : Pourquoi tant de Tchadiens semblent-ils avoir tourné le dos à leur équipe nationale ?

Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens Diplômes sous la selle : Le "Clando" comme Issue pour les diplômés Tchadiens 10/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter