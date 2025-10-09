Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : remise d’équipements médicaux modernes à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant de N’Djamena avec l’appui de l’UNFPA


Alwihda Info | Par Mariam Marouf - 9 Octobre 2025


​Dans le cadre du renforcement des services de santé maternelle et néonatale, une cérémonie officielle de remise d’équipements médicaux et techniques modernes s’est tenue aujourd’hui à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant de N’Djamena, avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA).


La cérémonie s’est déroulée en présence de la secrétaire d’État à la Santé publique, Dr Mbaidedji Dékandji Francine, du directeur de l’hôpital, M. Mahamat Nour Abakar Djibrine, de la représentante de l’UNFPA au Tchad, Mme Yewande Odia, ainsi que de plusieurs hauts responsables du secteur de la santé et des partenaires techniques et financiers.

Dans son discours, la secrétaire d’État a rappelé les nombreux défis auxquels fait face le système de santé tchadien, notamment le manque d’équipements médicaux modernes. Elle a souligné que ce soutien de l’UNFPA constitue un appui essentiel pour améliorer la qualité des soins, particulièrement dans les services de maternité, de chirurgie et de réanimation néonatale. Elle a également affirmé que cette initiative s’inscrit dans les efforts du gouvernement visant à atteindre les Objectifs de développement durable (ODD) d’ici 2030, en particulier la réduction des décès maternels évitables et la promotion de la santé reproductive.

De son côté, le directeur de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant a exprimé sa profonde gratitude envers l’UNFPA pour son appui constant. Il a précisé que les équipements reçus comprennent des incubateurs pour nouveau-nés, des tables de réanimation néonatale, des tables d’accouchement, des ciseaux et aspirateurs électriques, ainsi que des unités d’aspiration portatives pour la gestion des urgences, en plus de moniteurs médicaux modernes. Selon lui, ces équipements permettront de renforcer les capacités médicales et d’améliorer les chances de survie, surtout lors des situations critiques, tout en garantissant une meilleure qualité des soins aux femmes et aux enfants.

Pour sa part, Mme Yewande Odia a réaffirmé l’engagement de l’UNFPA à soutenir la santé de la femme et de l’enfant au Tchad. Elle a salué la collaboration stratégique avec le ministère de la Santé publique et insisté sur la nécessité d’unir les efforts des partenaires afin d’obtenir des résultats durables.


