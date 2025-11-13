Tchad : remise de dons aux enfants vulnérables de la commune du 6ème arrondissement

La commune du 6ᵉ arrondissement a organisé ce 13 novembre 2025 à 9 heures, une cérémonie de remise officielle de dons destinés aux enfants vulnérables.



L’initiative vise à soutenir la scolarisation et le bien-être des enfants défavorisés, à travers la distribution de fournitures scolaires et de produits essentiels. Mme Zénaba Édith, maire de la commune du 6ème arrondissement, déclare qu’à l'occasion de cette cérémonie de distribution de kits scolaires, dénommée « Ouvrez vos portes aux enfants vulnérables de notre commune », il s’agit de distribuer les kits aux cinq écoles primaires du 6ème arrondissement.



Elle souligne que cette initiative, organisée par leur commune grâce à la contribution généreuse de la population, traduit l'esprit de solidarité et de responsabilité collective qui les unit. Elle montre que lorsque la communauté se mobilise autour d'une cause noble, celle de l'éducation des enfants, rien n'est impossible. Elle précise que cette initiative, au-delà d'un simple geste matériel, traduit une volonté forte : celle de donner à chaque enfant, les mêmes chances de réussite.



« L'éducation est le plus bel héritage que nous puissions léguer à nos enfants. Elle est la clé qui ouvre les portes de l'avenir, l'arme la plus puissante contre la pauvreté et le socle du développement durable de notre pays, le Tchad », a-t-elle ajouté. D’après elle, cette démarche s’inscrit dans le cadre des 100 actions et 12 chantiers de la politique du chef de l’État, le Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno.



En offrant ces kits scolaires, ils veulent alléger les charges des parents, encourager les élèves à poursuivre leurs études dans de bonnes conditions et, surtout, rappeler à tous que chaque enfant compte. Aucun ne doit être laissé pour compte à cause des difficultés économiques ou sociales.



Bilan des dons obtenus : Cahiers : 14 585 répartis comme suit : cahiers de 200 pages : 125 ; cahiers de 100 pages : 3 900 ; cahiers de 50 pages : 7 960 ; cahiers de 32 pages : 2 600 ; ardoises : 297 ; boîtes de craie : 160 ; stylos Bic : 1 700 ; crayons : 228 ; taille-crayons : environ 150.



Répartition par école : Cahiers de 200 pages : 5 paquets ; cahiers de 100 pages : 78 paquets ; cahiers de 50 pages : 79 paquets ; cahiers de 32 pages : 26 paquets ; ardoises : 59 ; boîtes de craie : 32 ; crayons : 45 ; taille-crayons : environ 30.