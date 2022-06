Tchad : remise de matériels aux associations pour l’assainissement de Ndjamena

La cérémonie de remise officielle de matériels des travaux d'entretien des caniveaux, et de collecte de déchets aux services techniques et aux comités d'assainissement s'est déroulée ce 29 juin 2022 à la place de la nation.



C’était en présence du maire de la ville de Ndjamena, Ali Haroun, de l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Cochery, du directeur de l’AFD, du délégué de l'Union européenne et des responsables d’associations.



Cette dotation concerne des matériels de curage de caniveaux et de collecte de déchets solides, achetés sur le fonds du projet au profit de la mairie. Son coût global est évalué à 77 millions de FCFA. Cette remise de matériels marque la date d'achèvement technique du projet et la date limite de versement de fonds du projet Eau et Assainissement à Ndjamena.



Au total, 16 tricycles, 420 brouettes, 1000 pelles avec manches, 1000 fourches courbées et plates avec manches, 500 pioches avec manches, 500 râteaux avec manches, 400 barres à mine, 2000 paires de bottes et de gants, 1000 gilets de chantier et 1000 caches nez chantier. Ces matériels seront remis à 19 associations.



Selon le coordonnateur du projet, Oumar Saramadji, le taux d'exécution financière actuelle dudit projet est de 90%, soit 15 131 927 069 FCFA sur les 16 726 903 500 FCFA, avec un taux d'exécution technique de 98%.



Remerciant solennellement l’AFD et l'Union Européenne pour leur appui en faveur de la ville de Ndjamena, le maire Ali Haroun souligne que cette dotation en matériels arrive à point nommé et les communes, avec leurs partenaires locaux, doivent les utiliser pour atténuer les effets des inondations et rendre les quartiers propres.



Le maire invite ses collègues maires des arrondissements, à suivre sur le terrain, les associations qui bénéficieront de ces matériels, afin que ceux-ci soient utilisés rien que pour les activités assignées. Il attire également l'attention des membres des associations bénéficiaires de ces matériels, pour en faire bon usage, pour l'intérêt de leurs concitoyens.



Il faut noter que la finalité de ce projet vise à lutter contre la pauvreté par l'amélioration des conditions de vie et de santé des populations des quartiers Nord et Est de Ndjamena, notamment les communes du 7ème, 8ème, et 10ème arrondissements.