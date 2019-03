Tchad : remise des diplômes aux lauréats de l'Institut technique de Banque

La délégation du Centre de formation de la profession bancaire (CFPB) et l'association professionnelle des établissements des micro-finances du Tchad ont organisé ce mardi 5 mars au Radisson Blu, la cérémonie officielle de remise des diplômes aux lauréats de l'Institut technique de Banque (ITB), de la filière micro-finance et du brevet professionnel (BP).



La cérémonie de remise de diplômes aux lauréats concerne les promotions de 2015 à 2018. Le ministre des Finances et du Budget, Allali Mahamat Abakar et plusieurs personnalités ont pris part à la cérémonie.



Implanté au Tchad il y a 50 ans, le CFPB, est une institution de droit français qui a pour vocation la formation des employés du système bancaire aux différents métiers de la profession. Il est rattaché à l'Institut des techniques bancaires et offre des opportunités d'études et de perfectionnement aux cadre et employés des banques afin de renforcer leur capacités.



Le Tchad compte à nos jours 115 diplômés de l'École supérieur de la banque, tous employés dans les institutions bancaires du Tchad. 90% d'entre eux occupent des postes à responsabilité de grande envergure.