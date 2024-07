Tchad : remise des lettres de créance de l'ambassadeur tchadien en Côte d'Ivoire

La remise des lettres de créance est une tradition diplomatique qui confère à l'ambassadeur le statut officiel de représentant de son pays dans le pays hôte. Cela lui permet d'exercer pleinement son rôle de diplomate et de représenter les intérêts du Tchad.



Lors de la cérémonie, S.E.M. Gonfouli a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé et a souligné l'importance des relations bilatérales entre le Tchad et la Côte d'Ivoire. Il s'est engagé à renforcer ces liens dans les domaines politique, économique et culturel.



Cet événement témoigne de l'engagement continu du Tchad à promouvoir la coopération internationale et à consolider ses relations avec ses partenaires régionaux et mondiaux. En tant qu'Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire, S.E.M. Gonfouli aura pour mission de développer davantage ces liens bilatéraux.