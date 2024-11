Tchad : remise des matériels aux femmes et aux filles de la province du Lac

Le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Cheick Boubou représentant le gouverneur, a présidé ce matin à Bol, la cérémonie de remise des matériels aux femmes et aux filles, pour développer les activités génératrices de revenus. C’est une initiative du Fonds des Nations-Unies pour la population et Good Neighbors, avec l'appui financier de KOICA.



Ces sont des moto-tricycles, fours solaires, gaz, kits de culture maraîchère, machines à coudre et séchoirs, qui ont été ainsi remis aux femmes et aux filles. Ces équipements permettront aux femmes de se positionner comme des actrices dans le développement économique de la province du Lac.



Pour le point focal UNFPA Lac, Liliane Remadji Djimtourde, son institution qui est l'Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) accompagnera le gouvernement tchadien pour réussir, à travers le slogan « ensemble nous continuerons à œuvrer pour la résilience et la qualité d'un système intégré de santé et de protection sociale pour toutes les populations du Tchad ».



Le secrétaire général de la province du Lac, Goussou Cheick Boubou a relevé que ces matériels vont contribuer à la transformation progressive de la vie des femmes et des filles. Il a invité les femmes à suivre la vision de développement tracée par les plus hautes autorités du pays.



Enfin, Goussou Cheick Boubou a beaucoup insisté sur l'utilisation à bon escient de ces matériels.