Tchad : remise technique du stade de Mandjafa aux autorités tchadiennes

Le stade de Mandjafa a été réceptionné techniquement par les autorités locales, au cours d’une cérémonie présidée par Maïdé Hamit Lony, ministre de la Jeunesse et des Sports. Cet événement marque une étape clé dans le développement du sport tchadien, concrétisant un projet ambitieux porté par la coopération entre le Tchad et la Chine.



S’exprimant devant un parterre de responsables tchadiens et de représentants de la partie chinoise, le ministre a exprimé sa satisfaction et sa fierté, quant à l’achèvement de cette infrastructure moderne combien de fois important pour le Tchad. Il a souligné que ce stade, bien plus qu’un simple espace de compétition, représente un lieu de rassemblement, de fraternité et d’inspiration pour les jeunes talents du pays.



Maïdé Hamit Lony a tenu à rappeler la vision du Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, dont le leadership a favorisé la mise en œuvre de ce projet stratégique, pour le sport national. Il a également salué le rôle crucial des équipes techniques et du gouvernement chinois, partenaires clés de cette réalisation.



Le ministre a insisté sur l’importance de cette infrastructure dans le cadre d’une politique plus large visant à moderniser le secteur sportif tchadien. Il a réaffirmé son engagement à poursuivre les réformes et les investissements nécessaires, pour faire du sport un levier de développement et d’épanouissement pour la jeunesse.



L’événement a été marqué par la signature d’un mémorandum d’entente entre les deux parties, consolidant ainsi les liens entre le Tchad et la Chine. Un échange de cadeaux symboliques a scellé cette coopération fructueuse, témoignant de la volonté des deux nations de renforcer leur partenariat dans divers domaines.



Cette réception technique du stade de Mandjafa ouvre désormais la voie à son exploitation officielle. Une nouvelle ère s’annonce pour le sport tchadien, avec des infrastructures modernes et une volonté politique affirmée de hisser le pays au rang des grandes nations sportives africaines.