Tchad : rencontre d'échanges sur l'avancement du projet Bitéha 2 à Abéché

Le jeudi 18 avril 2024, une réunion cruciale s'est tenue à Abéché, dans la province du Ouaddaï, impliquant le coordinateur national du projet Bitéha 2, les chefs d'entreprises responsables de la construction, ainsi que le chef de mission de contrôle, Amar Coulibaly, et d'autres représentants d'entreprises.



L'objectif principal de cette rencontre était de rappeler aux entreprises engagées dans la construction des châteaux d'eau, la nécessité de respecter scrupuleusement les délais d'exécution stipulés dans les clauses du contrat.



L'ingénieur Bakhit Diki Bakaï, coordinateur national du projet, a expliqué : « Nous avons convoqué les entreprises pour discuter des retards observés dans la finalisation des travaux, échanger sur les problèmes rencontrés et proposer des solutions afin d'assurer la bonne continuation du projet sans autres anomalies. »



Après la rencontre, l'ingénieur Bakaï a partagé ses impressions : « Nous avons eu des discussions franches les représentants des entreprises, qui ont exposé les difficultés entravant la progression des travaux.



Ils ont assuré que les chantiers seraient achevés rapidement, bien que plus de 80 % des travaux soient déjà réalisés et malgré les défis persistants. » Il a exprimé sa satisfaction quant aux engagements pris par les entreprises de respecter les nouveaux délais fixés.



Cette rencontre a donc permis de clarifier les attentes et les engagements de chaque partie, dans l'espoir de voir le projet Bitéha 2 atteindre son terme dans les meilleurs délais.