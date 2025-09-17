Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : rencontre de prise de contact du délégué provincial de l’Éducation nationale du Lac


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amiguè - 17 Septembre 2025



Tchad : rencontre de prise de contact du délégué provincial de l’Éducation nationale du Lac
Le délégué provincial de l’Éducation nationale et de la Promotion civique du Lac, Idriss Moussa Mahamat poursuit sa série de rencontres de prise de contact avec les acteurs du système éducatif.

Ce matin, il a échangé avec les inspecteurs pédagogiques de l’enseignement primaire, les chefs d’établissements scolaires, les représentants des associations de parents et mères d’élèves, ainsi que les responsables du syndicat des enseignants du Tchad.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre d’un dialogue franc et constructif visant à renforcer la cohésion et la collaboration entre les différents partenaires du secteur éducatif, à l’aube de la rentrée scolaire 2025-2026.

À l’ordre du jour, plusieurs points essentiels ont été abordés, notamment : la nécessité d’une collaboration étroite entre les différents acteurs du système éducatif ; le respect strict de la hiérarchie administrative ; l’importance du secret professionnel dans l’exercice des fonctions ; la ponctualité et le respect des horaires de travail ; le respect des délais de dépôt des rapports de rentrée et de fin d’année ; la préparation effective de la rentrée scolaire 2025-2026.

Au cours des échanges, les participants ont également mis en lumière certaines difficultés qui entravent le bon déroulement des activités pédagogiques dans la province.

Parmi les préoccupations soulevées, figurent le manque d’enseignants, l’insuffisance de matériels didactiques et de fournitures de bureau, ainsi que l’absence d’outils informatiques indispensables pour la gestion et le suivi des établissements.  Le délégué provincial a pris bonne note de ces préoccupations, et a rassuré les différents responsables de son engagement à travailler en synergie avec les autorités compétentes et les partenaires techniques et financiers afin d’apporter des solutions appropriées.

Cette rencontre marque une étape importante dans la volonté des autorités éducatives du Lac de placer la collaboration et la discipline professionnelle au cœur du fonctionnement du système éducatif, pour une année scolaire 2025-2026 placée sous le signe de la rigueur et de la réussite.


