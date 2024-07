Tchad : rencontre fructueuse entre l'ONAPE et le SWEED

Le directeur de l’ONAPE, Nassouradine Abakar Kessou, accompagné de ses collaborateurs, a eu une rencontre d’échange avec le coordonnateur national du Programme de Renforcement des Capacités des Femmes et des Filles (SWEDD), Youssouf Aware, et son équipe.



Cette réunion vise à établir une collaboration fructueuse entre les deux entités, afin de définir et de mettre en œuvre des stratégies communes, axées sur l’autonomisation des femmes.



L’ONAPE, en tant qu’organisme chargé de la promotion de l’emploi et du développement des compétences, reconnaît que l’autonomisation économique des femmes est essentielle, non seulement pour leur bien-être individuel, mais aussi pour celui de leurs familles et de leurs communautés.

De son côté, le SWEDD a pour mission de renforcer les capacités des femmes et des jeunes à participer pleinement à la vie économique et sociale. Ainsi, l'objectif principal de cette rencontre est de créer une plateforme d’échange d’idées et de meilleures pratiques, afin de concevoir des actions concertées qui répondent aux besoins spécifiques des femmes.

La synergie entre l’ONAPE et le SWEDD est porteuse de nombreux bénéfices. En unissant leurs forces, ces deux entités pourront, non seulement améliorer les conditions de vie des femmes, mais également favoriser un développement économique inclusif.