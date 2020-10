Tchad : renforcer la productivité d'exploitations agropastorales, un atelier d'évaluation à Ati

Pour le chef d'antenne du projet RePER/Batha, Alhabib Adoum Hassan, la mise en œuvre du premier plan de travail et budget annuel de 18 mois (2019-2020) a permis au projet de mettre en place des dispositifs d'intervention tels que la préparation des parties prenantes pour la mise en œuvre et le suivi-évaluation, l'établissement des protocoles de partenariat avec les services publics et l'aménagement des sites de crues et sites pluviaux.



Fatimé Boubakar kosseï, préfète du département du Batha Ouest, a pour sa part souligné que la rencontre s'inscrit dans le cadre du partage d'informations relatives à la mise en œuvre des activités menées au titre du plan de travail et du budget annuel de l'antenne RePER/Batha.



La préfète du département du Batha Ouest exhorte les participants à bien suivre les différents exposés afin d'en cerner la portée.