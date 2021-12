Tchad : rentrée judiciaire de la Cour de Justice de la CEMAC

Le président du Conseil Militaire de Transition, chef de l’Etat, le Général Mahamat Idriss Deby Itno a assisté ce 14 décembre 2021 à Ndjamena, à l’audience solennelle de rentrée judiciaire de la Cour de Justice Communautaire (CEMAC). Cette rentrée judicaire est placée sous le sous le thème : « les nouvelles compétences de la Cour de Justice Communautaire ».



La cérémonie a été présidée par la présidente de ladite Cour, Mme Julienne Elenga Ngaporo, en présence du chef de l’Etat, Général Mahamat Idriss Deby Itno, du président de la Commission de la CEMAC, le Pr Daniel Ona Ondo et un aréopage des personnalités. Après l’ouverture de l’audience solennelle par la présidente, une minute de silence a été observée en la mémoire du défunt Maréchal du Tchad, Idriss Deby Itno.



L’honneur a échu ensuite à l’avocat général de ladite Cour, Ahmed Bartchiret de livrer ses réquisitions préliminaires. Outre, « les recours en manquement, en carence et l’administration de l’arbitrage », thème développé tout au long de son exposé, Ahmed Bartchiret a tout particulièrement salué la présence parmi eux, du chef de l’Etat, le Général Mahamat Idriss Deby Itno. « Votre présence témoigne de l’intérêt particulier que vous portez à la CEMAC et partant, à l’intégration sous-région ale », a-t-il précisé. La présidente de ladite Cour, a procédé ensuite à la présentation des bilans des années 2019-2020, 2020-2021, avant de lancer la rentrée judicaire 2021-2022. Selon elle, la Cour a jugé 12 affaires en 2000 et émis 04 avis. Tandis qu’en 2021, elle a jugé 06 affaires et émis 05 avis.



Aussi, au titre des activités extra-judiciaires, la Cour a procédé à la construction du mur de son siège. La présente audience solennelle étant la première qui se tient depuis la brutale disparition du Maréchal du Tchad, la Présidente de la Cour de Justice Communautaire, Mme Julienne Elenga Ngaporo et l’avocat général de ladite Cour, Ahmed Bartchiret, ont rendu, au nom de l’institution judicaire, un vibrant hommage à l’illustre disparu, qu’ils qualifient de : « digne fils de l’Afrique et panafricaniste engagé ».