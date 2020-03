Tchad : renvoi du procès de Martin Inoua, RSF "vivement préoccupée"

Reporter sans frontières (RSF) a fait part lundi de sa vive préoccupation, quelques heures après le renvoi du procès en appel du journaliste Martin Inoua Doulguet, directeur de publication du journal Salam Info.



L'organisation s'est dit "vivement préoccupée par les conditions dans lesquelles s’est ouvert ce lundi le procès en appel d’un directeur de publication tchadien emprisonné depuis près de six mois. Jugé par une chambre spéciale, il ne s’est pas présenté à son audience et a décidé d'entamer une grève de la faim."



Le procès en appel de Martin Inoua s’est ouvert lundi dans des conditions ‘“hallucinantes” d’après l’un de ses avocats, Emmanuel Ravanas, qui avait fait le déplacement depuis Paris.



Joint par RSF, il a indiqué que l’audience s’était tenue directement “dans le bureau du procureur général de la République” et qu’il n’avait pas eu l’occasion de faire valoir ses observations concernant la procédure.



Initialement enrôlé à la première chambre d’instruction, l’affaire a finalement été renvoyée devant une chambre spéciale, la quatrième, placée directement sous l’autorité du président de la Cour d’appel et dans laquelle intervient le procureur général de la République, sans que ce changement ne soit motivé par un quelconque motif, relève RSF.



En l’absence du prévenu, l’affaire a été renvoyée au 12 mars. “Vu la manière dont les choses se sont passées, il est évident que l’on souhaite maintenir notre client en prison", déplore son avocat qui a déclaré envisager d’entamer à son tour une grève de la faim aux côtés du journaliste.