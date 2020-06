Tchad : reprise des cours, "toutes les dispositions ont été prises" (ministre de l'Enseignement supérieur)

Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Dr. David Houdeingar et le président de l'Université de N'Djamena, Mahamat Saleh Haggar, ont effectué mardi une visite dans plusieurs établissements d'enseignement supérieur.



Ils se sont rendus à la Faculté de Toukra, Ardepdjoumal, Farcha, la Faculté de sciences et de la santé, et l'Université Roi Fayçal.



"Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que les dispositions nécessaires ont été prises en terme de pulvérisation des salles, en terme de mesures qui ont été prises pour permettre d'assurer la sécurité", a indiqué Dr. David Houdeingar qui a fait part de sa satisfaction, bien qu'il y ait "des choses à régler."



Les bus étudiants ont également été désinfectés ce matin, tandis que d'autres sont attendus pour renforcer le parc actuel. "Les bus désormais transporteront maximum 40 étudiants", a précisé le ministre.



S'agissant de la restauration, des aménagements ont été faits pour se conformer aux mesures barrières.



"Pour ce qui est des mesures sanitaires, toutes les dispositions ont été prises", a assuré Dr. David Houdeingar. Il a ajouté que des masques sont en train d'être distribués.



La reprise des cours aura lieu jeudi 25 juin prochain.