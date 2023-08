Tchad : reprise des travaux de construction des caniveaux à Bébédjia après une interruption

Cette construction, située à la sortie de Miandoum dans le quartier Bekouanodji, a rencontré de nombreux problèmes en raison du non-respect des normes. Après avoir constaté à maintes reprises des défauts de construction dès le début du chantier, plusieurs missions de terrain ont été menées. Celles-ci ont abouti à l'arrestation de l'ingénieur responsable, suivi de sa radiation.



Une autre équipe a pris le relais pour continuer le chantier, mais leur travail s'est avéré encore très médiocre dans le façonnage. Le technicien supérieur en bâtiment et travaux publics, Osée Guerngar, qui est également le concepteur du plan initial, a expliqué l'origine du problème. Selon lui, les techniciens sur le terrain ne respectent pas le plan, ce qui équivaut à un sabotage. C'est la raison pour laquelle le chantier a été à nouveau arrêté le 3 août 2023.



Le technicien concepteur exprime son avis et affirme que ses conseils ne sont pas pris en compte. Il met en garde contre les conséquences de l'absence de respect des normes techniques, qui pourraient entraîner le chaos dans la ville, en commençant par les quartiers de Bekouanodji, Guermesse I et Guermesse II.