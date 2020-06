Tchad : reprise effective des cours à Massakory

Conformément a la décision du gouvernement autorisant la reprise effective de cours sur l'ensemble du territoire pour les classes de 3ème et Terminale, les élèves des collèges et lycées arabophones comme francophones de Massakory ont repris les cours dès 7 heures ce jeudi 24 juin 2020.



Compte tenu des mesures barrières édictées par le gouvernement, les élèves s'y sont conformés, notamment en se lavant les mains avant d'entrer en classe.



Le proviseur du lycée moderne, Bono Gabra, celui du lycée technique commercial, Mahamat Hassan Mahamat, et le directeur de CEG, Rimoyal Emmanuel, ont fait savoir qu'en application des mesures, les élèves sont répartis de 20 à 25 par classe pour éviter la propagation du Covid-19.



Les élèves quant à eux se disent satisfaits de la reprise des cours. Ils espèrent avec la reprise faire le maximum pour affronter les examens.



La mairie de Massakory, en collaboration avec le projet SWEED et GIZ, ont mis à la disposition des collèges et lycées des dispositifs de lavage de mains et des masques de protection.



En un mot, la reprise des cours à Massakory est excellente.