Tchad : reprise effective du travail sur toute l’étendue du pays

Un "important accord" a été signé ce mercredi à N’Djaména entre le gouvernement tchadien et les différents organisations syndicales. L'accord vise la suspension de la grève générale, le paiement des salaires à tous les agents de l’Etat et la reprise effective du travail sur toute l’étendue du pays.



Cet accord met fin à plusieurs semaines de grève. Il prévoit également la suspension du recensement en cours, et l'étude de toutes autres mesures appropriées pouvant être une alternative crédible à l'application du décret n°637 et permettant l'atteinte des objectifs de réduction de la masse salariale de 30 milliards de FCFA.