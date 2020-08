Tchad : respect des mesures barrières, les autorités dénoncent des manquements graves

Le Comité de gestion de crise sanitaire s'est réuni mercredi au Palais présidentiel, sous la présidence du ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, le général de corps d'armées Mahamat Tahir Orozi.



Le Comité rappelle que le virus circule toujours dans la société et le respect des mesures barrières édictées par le Gouvernement reste le moyen le plus sûr pour contenir la propagation de la pandémie.



Il constata avec regret que les mesures barrières ne sont pas respectées, que ce soit dans les transports interurbains, les bars rouverts en violation de la mesure relative à leur fermeture, les lieux de culte, les attroupements aux places mortuaires dont l'interdiction n'est pas levée.



Face à ces manquements graves, le Comité tient à rappeler que l'allègement de certains restrictions relatives à la réouverture des boutiques, magasins, marchés et restaurants, n'est pas synonyme de la levée de toutes les restrictions, notamment en ce qui concerne les places mortuaires, les bars et boites de nuit, selon l'ambassadeur Chérif Mahamat Zene, ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement.



Le Comité a instruit tous les ministères compétents à l'effet de faire prendre toutes les dispositions nécessaires, en liaison avec les leaders des congrégations religieuses et des responsables des agences de voyages et autres entités concernées, pour faire observer toutes les mesures barrières sur toute l'étendue du territoire national, en infligeant aux contrevenants les sanctions prévues à cet effet.



Détails à suivre.