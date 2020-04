Tchad : retrait de délégation, la fédération d'athlétisme dénonce une injustice

La Fédération tchadienne d'athlétisme s'est expliquée mardi sur le retrait définitif début avril de sa délégation de pouvoirs par le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi.



Selon le président de la Fédération, Ali Faudet, aucun texte n'impose une assemblée générale exclusive et ouverte, telle qu'exigée par le département de tutelle. Il explique que l'assemblée qui était prévue le 29 décembre 2019 a été reportée à la fin du mois de janvier 2020 suite aux fêtes de fin d'année.



"Qu'est-ce qui peut empêcher le ministre de nous appeler et dire que cela, ça ne marche pas ? Nous devions aller à l'Assemblée le 29 décembre 2019 (...) Nous sommes entre deux fêtes (25 décembre et 31 décembre, Ndlr), sur le plan sportif ce n'est pas possible d'organiser car nous regroupons des jeunes et ils font la fête. On a fait une analyse technique : à la fin du mois de janvier, on fait notre assemblée. Nous avons écrit au ministre, il dit non, vous devez le faire dare-dare, sans tenir compte de vox textes. Prenez en compte ce que je dis", souligne le président de la Fédération.