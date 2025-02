Tchad : réunion CNPC-ONAPE-Immigration sur les réglementations en vigueur en matière de travail

Ce matin 6 février 2025, une réunion de travail a eu lieu dans les locaux de l'ONAPE, réunissant la CNPC, la Direction de l'Immigration, la Direction Générale des Renseignements et de l'Investigation, ainsi que l'ONAPE.



Cette rencontre visait à faire le point sur les résolutions adoptées lors de la réunion précédente, afin d'assurer le respect des réglementations en vigueur en matière de travail par la CNPC et ses sous-traitants.



Lors de cette réunion, Nassouradine Abakar Kessou, directeur de l'ONAPE, a salué l'engagement de la CNPC à mettre en œuvre scrupuleusement les décisions prises lors des précédents échanges.



Cet engagement s'est concrétisé par l'envoi de correspondances incitant tous les sous-traitants à se conformer aux réglementations, notamment à travers :

Le renforcement du suivi des permis de travail et des visas pour les travailleurs étrangers ;

La transmission à l'ONAPE des documents requis, comprenant des informations sur les employés, le plan de formation des travailleurs nationaux et la stratégie de nationalisation des postes ;

Le respect des dispositions de l'article 494 du Code du Travail, qui confère à l'ONAPE l'exclusivité en matière de placement du personnel.



Nassouradine Abakar Kessou a également souligné l'importance de maintenir et de renforcer la collaboration entre la CNPC, la direction de l'Immigration et l'ONAPE. Il a plaidé pour une concertation continue afin d'identifier et de résoudre les problématiques pouvant affecter le secteur, en accord avec les orientations des plus hautes autorités du Tchad.



De son côté, le président de la CNPC a réaffirmé son engagement à travailler en parfaite synergie avec toutes les institutions de la République, dans le but d'atteindre les aspirations du Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno en matière de régulation du marché du travail.



À l'issue de la réunion, plusieurs résolutions consensuelles ont été adoptées, notamment :

La transmission à l'ONAPE des listes de personnel des sociétés sous-traitantes étrangères n'ayant pas les autorisations administratives au Tchad, ainsi que des conventions qui les lient à la CNPC ;

L'organisation d'une session de formation pour sensibiliser toutes les sociétés sous-traitantes de la CNPC aux textes réglementaires en vigueur.



La réunion s'est terminée sur une note de satisfaction mutuelle, avec un engagement renouvelé des différentes parties prenantes à poursuivre leurs efforts pour garantir une gestion rigoureuse et transparente du marché du travail au Tchad.