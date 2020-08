Tchad : réunion du comité de gestion de crise sanitaire, le compte-rendu

Une réunion extraordinaire du Comité de Gestion de Crise Sanitaire s’est tenue ce jour jeudi 06 août 2020, sous la Haute Direction du Maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.



Un seul point était inscrit à son ordre du jour : l’évaluation de la situation sanitaire liée à la COVID-19.



En guise des remarques liminaires, le Maréchal du Tchad a exprimé sa vive préoccupation par rapport à un relâchement dangereux et injustifié constaté dans le suivi de la situation sanitaire, aussi bien par le Comite de Gestion de Crise Sanitaire, qui ne s’est pas réuni depuis le 08 juillet dernier, que par tous les services de l’administration et de sécurité chargés du suivi de respect des mesures-barrières édictées par le Gouvernement.



A cet égard, Il a mis en garde contre l’illusion née d’une certaine stabilisation de la situation sanitaire qui fait croire à la disparition du virus du Tchad. En faisant allusion aux cas enregistrés dans le site pétrolier de KOUDALWA, il a appelé à plus de vigilance et de mobilisation pour faire face à une éventuelle deuxième vague comme c’est le cas ailleurs dans le reste du monde.



Dans cette optique, le Maréchal du Tchad, tout en précisant que la réouverture de l’aéroport de N’Djamena n’est pas synonyme de la réouverture de nos frontières terrestres, a invité le Comité de Gestion de Crise Sanitaire à tenir régulièrement ses réunions, chaque mercredi dans l’après-midi, sous la présidence du Ministre des Affaires Étrangères, pour accompagner le Ministère de la Santé Publique et la Coordination Nationale de riposte sanitaire en vue d’une veille permanente et solide.



A cet effet, le Maréchal a instruit le Comité et ses quatre (04) Sous-comités à remplir convenablement leur mission en veillant particulièrement au respect des mesures barrières sur toute l’étendue du territoire national. De même, il a instruit la Coordination à décentraliser les tests au niveau de grands centres en y installant des laboratoires performants. Dans le même élan, il a instruit le Comité à maintenir le contact avec tous les partenaires techniques et financiers pour continuer à mobiliser des ressources pour équiper toutes les structures sanitaires du pays.



En outre, le Maréchal a instruit le Sous-comité communication et sensibilisation à revoir son approche pour faire comprendre à nos compatriotes que le virus existe et que la vigilance doit être de mise en tout lieu et en tout temps.



Le Maréchal a conclu ses remarques, en réitérant ses vives félicitations à l’ensemble du personnel du Ministère de la Santé en général, et à la Coordination Nationale de Riposte Sanitaire, en particulier.



Au titre de l’évaluation de la situation sanitaire, le Comité a suivi une présentation du Ministre de la Santé suivie de celle du Coordonnateur National de riposte sanitaire.



Il ressort de ces deux présentations que la situation reste globalement stable à l’exception des cas enregistrés dans le site pétrolier de KOUDALWA où le Ministre de la Santé a fait une descente, accompagné d’une forte équipe pour circonscrire la situation et faire un dépistage massif. Après avoir situé la source de contamination des cas susmentionnés, le Ministre de la Santé a informé le Comité que tous les personnels des sites pétroliers ont été dépistés.



Il a également relevé que trois cas positifs de porteurs sains ont été détectés parmi les étrangers résidant à N’Djamena suite au test obligatoire mis en place à l’arrivée et au départ des passagers à l’aéroport.



La situation à ce jour se présente comme suit :



- Nombre total des cas enregistrés depuis le 19 mars : 939

- Nombre de décès : 75

- Et 29 cas sous traitement.



Par ailleurs, le Comité a été informé des dispositions prises au niveau de la frontière avec le Cameroun pour prendre en charge le retour en vacances des étudiants tchadiens se trouvant dans ce pays.



Commencé à 10 h 30, la réunion a pris fin à 11h 25.