Tchad : réunion sur la mobilisation du Comité de prévention et gestion des inondations

Le Premier ministre chef du gouvernement, l' Amb. Allah-Maye Halina, a présidé ce mercredi 09 octobre 2024, une réunion de travail consacrée à la situation des inondations.



Faisant suite à sa communication de la semaine dernière, appelant à une solidarité nationale et internationale accrue contre les inondations, le Premier ministre a réuni ce matin autour de lui, le Comité national de gestion des inondations, élargi au comité technique, en vue d'apprécier le niveau d'augmentation des eaux, et définir ensemble les stratégies et actions concrètes à mettre en œuvre pour des réponses urgentes et appropriées.



Le Premier ministre a souligné la nécessité d'une action concertée, afin de faire face à la montée vertigineuse du niveau des eaux. Par ailleurs, il a salué l'engagement de la population et des forces de défense et de sécurité, à travers le Génie militaire, qui se sont mobilisées pour construire des barrages, afin de limiter la progression des eaux vers les lieux d'habitation.



Les entreprises présentes au Tchad sont invitées à témoigner leur solidarité au peuple tchadien, à travers une mobilisation à ses côtés pendant cette période critique.