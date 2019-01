Tchad : réunion sur le système éducatif à N'Djamena

Le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République Kalzeubé Payimi Deubet a présidé ce mercredi 9 janvier, une réunion sur le système éducatif tchadien, en présence des ministres, cadres des départements ministériels concernés, conseillers du chef de l’Etat, et représentants des partenaires techniques, financiers et sociaux.



La réunion a permis de faire le bilan au terme de trois mois de cours dans les établissements. Le ministre de l’Education nationale et de la Promotion civique et celui de l’Enseignement supérieur ont également fait le compte rendu de leurs récentes tournées dans le pays.



En parallèle des mesures à appliquer dans l’immédiat, des efforts sont également mobilisés pour la bonne conduite des reformes dont certaines ont abouti à la création des académies. Elles exigent beaucoup de sacrifice en vue de leur opérationnalisation pour le grand bien de l’école tchadienne, a relevé Kalzeubet Payimi Deubet. De ces reformes, les partenaires attendent aussi une décentralisation du système éducatif. Hans Rudolf Felber de la coopération suisse, y voit un moyen de faire évoluer les indicateurs de performances dans le sens souhaité.



Le ministre d’Etat, ministre Secrétaire général de la Présidence de la République a annoncé un ensemble de mesures allant de l’allocation récente des ressources, à la grande diligence dans le traitement des dossiers relatifs aux besoins d’équipement et aux œuvres universitaires. Tout ceci est de nature à rassurer la communauté parentale, représentée à la réunion par M. Bamaye Mamadou Boukar, président de la Fédération Nationale des Associations des Parents d’Elèves (FENAPET). "Ça va raviver et renforcer les ambitions et les engagements des uns et des autres. Particulièrement, la communauté parentale va être plus rassurée", a-t-il relevé.



Les mutations dans le cadre de la CONAM, le suivi des carrières, le problème posé par l’interminable recensement de l’Inspection générale d’Etat sont des sujets qui tiennent à cœur les syndicalistes. Le ministre d’Etat Kalzeubet Payimi Deubet a exprimé sa disponibilité pour un dialogue permanent devant conduire à un pacte social durable sans lequel il serait difficile de consolider les acquis et de relever les défis liés au changement de paradigme qu’exige une école de qualité.