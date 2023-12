Tchad : saisie de 32 armes par les forces de défense au Sila

Lors d'une cérémonie de présentation des armes saisies, en présence du gouverneur de la province de Sila, le Général Ismaël Yamouda Djorbo, du Conseiller national de transition Mahamat Hassan et de plusieurs invités, le gouverneur a souligné les efforts déployés pour assurer la sécurité des citoyens. Il a déclaré que malgré les sacrifices, certains individus commettent des actes criminels, perturbant la tranquillité des citoyens éleveurs, commerçants et agriculteurs.



Le Général Djorbo a affirmé la détermination des autorités à garantir la sécurité de la population, en poursuivant sans relâche la lutte contre ces "voyous de la République". Il a appelé à une collaboration active avec les forces de défense et de sécurité pour garantir la sécurité et encouragé la population à signaler toute activité suspecte aux autorités.



Au total, 32 armes, dont quatre bazookas, des grenades, trois pistolets et des munitions, ont été présentées au gouverneur, suite aux contrôles effectués dans la province.