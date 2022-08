Tchad : sanctions en vue contre les commerçants qui augmentent les prix dans la Tandjilé

L'objectif de sa communication est de faire le point sur la hausse des prix du carburant et des denrées alimentaires sur les marchés de la province. Et d'adopter une stratégie pour "contrecarrer les actions des bandits qui cambriolent les boutiques ces derniers temps au marché de Laï et ceux qui volent les boeufs des paysans".



Pour la déléguée, il n'est pas normal que les commerçants augmentent les prix des articles sans aucune raison.



Lemba Atchim Françoise interpelle les opérateurs économiques; surtout les grossistes de carburant, à revoir leurs prix fixés anarchiquement, sinon des sanctions sévères seront prises à leur endroit, a-t-elle martelée.



Elle ajoute qu'il est inconcevable qu'à Béré et Kelo, le litre d'essence se vende à 550 Fcfa tandis qu'à Laï, il est vendu entre 750 et 800 Fcfa.



S'agissant du cas de vol dans les marchés, Lemba Atchim Françoise demande aux commerçants de recruter des gardiens et aux paysans d'être vigilants surtout la nuit en attendant qu'une solution efficace soit trouvée.