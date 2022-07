Tchad : santé du cerveau pour tous, la société tchadienne de neurologie se mobilise

D’après Dr. Fouksouna Sakandi, les menaces sur la santé du cerveau sont de plus en plus croissantes. Cependant, la réponse politique et l’accès aux services pour promouvoir et optimiser la santé du cerveau pour tous sont très limités. C’est pourquoi, ajoute-t-il, sous l’auspice du secrétariat général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le plan d’action mondial intersectoriel sur l’épilepsie et les autres troubles neurologiques 2022-2023 a été adopté en mai dernier par les États membres pour apporter des réponses concrètes à ces fléaux qui sont responsables des pathologies cérébrales.



Pour le président de la société tchadienne de neurologie, la sensibilisation sur la santé du cerveau est vitale pour le bien-être mental, social et physique. Plusieurs maladies du cerveau sont évitables surtout si les facteurs de risques modifiables sont pris en charge tôt. "L’éducation est la clé pour un cerveau en bonne santé. L’accès équitable aux ressources, aux traitements et à la réadaptation est essentiel à la santé du cerveau", a-t-il soutenu.



Pour commémorer cette journée, la société tchadienne de neurologie a prévu d’organiser des journées de sensibilisation et de consultation neurologique gratuites à Bongor du 28 septembre au 2 octobre 2022 ; ainsi qu'une conférence scientifique autour du thème le 15 octobre, a précisé Dr. Fouksouna Sakandi.