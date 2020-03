Tchad : scolarisation des filles et prévention du VIH/SIDA au centre de débats à Ati

Dans le cadre des activités de la Semaine nationale de femme tchadienne (SENAFET) édition 2020, les femmes et les filles se sont mobilisées derrière la présidente du comité d'organisation Fatimé Boukar Kosseï pour animer deux conférences-débats axées sur les thèmes de la scolarisation des filles et la prévention du VIH/SIDA. Elles ont eu lieu mercredi à Ati.



Initiées par la présidente du comité d'organisation de la SENAFET, ces deux conférences visent à éclairer les lycéennes sur la politique genre et l'autonomisation de la femme.