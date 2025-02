Tchad : sénatoriales du 25 février, la CASCIDHO constate la transparence du processus démocratique

Le coordonnateur général de la mission d’observation, Domo Guidjinga, a organisé le mercredi 26 février, une cérémonie de déclaration préliminaire au nom de la Coordination des Associations de la Société Civile et de Défense des Droits de l'Homme (CASCIDHO), concernant les élections sénatoriales du 25 février 2025.



« Cette cérémonie de déclaration préliminaire offre à la CASCIDHO l'occasion de faire la synthèse des rapports des missions d'observation menées dans diverses régions, telles que la ville de N'Djamena, le Ouaddaï, le Barh El-Gazel, le Wadi-Fira, le Moyen Chari, le Logone Occidental, le Logone Oriental, le Mayo-Kebbi, etc. », a déclaré le coordonnateur.



À cet égard, la CASCIDHO constate que les élections sénatoriales du 25 février 2025 se sont déroulées dans un cadre de transparence, de crédibilité et de respect des principes démocratiques. Elle salue également le taux de participation élevé des grands électeurs, ainsi que la maturité et l’esprit républicain qui ont prévalu au sein du collège électoral, durant le scrutin.



Enfin, la CASCIDHO adresse une mention spéciale au Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, président de la République, pour son implication personnelle dans la mise en œuvre des recommandations et résolutions du DNIS, qui ont permis l’organisation réussie de ces élections.