Tchad : sensibilisation sur la culture de la paix et l'engagement civique au Ouaddaï

Alwihda Info | Par Abba Issa - 19 Août 2021



Pour atteindre des résultats satisfaisants, plusieurs activités sont prévues, notamment des rencontres de plaidoyer avec les autorités administratives, chefs traditionnels et leaders religieux.



Le président de l'Association Etoile des Jeunes pour la Culture et le Développement, Hassan Abdoulaye Hassan a commencé son intervention par un fait réel dont il a eu à filmer la scène. « Il y a une semaine, je passais dans un quartier de la ville et j'ai trouvé une personne que je connais, je ne veux pas citer le nom, munie d'une pelle et d'une brouette en train de mettre du sable sur des flaques d'eau qui empêchaient les passants de circuler normalement. Savez-vous la source de ces flaques d'eau ? Elles n'étaient pas causées par les pluies, mais par les eaux usées qui sortaient du puisard d'une concession », a t-il indiqué. Pour cela, dit-il, « vous trouverez un autre qui vous dira que c'est le travail de la mairie, une autre personne pourrait dire que le propriétaire du puisard n'a qu'à le faire lui-même ».



De son avis, dans la vie, il y a des personnes qui détruisent, et heureusement, il y en a d'autres qui construisent. Pour cela, le projet vise à accroître l'engagement de la population d'abéché pour leur participation aux élections à venir. Pour atteindre des résultats satisfaisants, plusieurs activités sont prévues, notamment des rencontres de plaidoyer avec les autorités administratives, chefs traditionnels et leaders religieux, afin d'avoir leur adhésion au projet ; l'organisation des conférences-débats sur la culture de la paix et l'engagement civique et électoral ; l'animation des émissions sur chacune des trois radios locales ; la production et diffusion des sketchs radiophoniques et des micros programmes sur les trois radios locales, mais aussi l'organisation des forums avec les jeunes et les femmes sur l'engagement civique et électoral. Hassan Abdoulaye Hassan a remercié le partenaire IRI pour avoir financé le projet, mais aussi aux autorités de la place et leur demande de faciliter davantage la mise en œuvre de ce projet.



Le directeur du cabinet, Madjiyambaye Djasra, représentant le gouverneur de la province du Ouaddaï a dit que la question de la jeunesse et de femme est au cœur des politiques publiques de notre pays. Consciente de cette nécessité, les plus hautes autorités de la République du Tchad placent la question de la promotion de la jeunesse dans le cadre général de la dynamique du développement durable et de l'émergence du pays à l'horizon 2030. Cependant, Madjiyambaye Djasra ajoute que pour arriver aux bons résultats, le président de l'association doit respecter ses engagements vis-à-vis de ses partenaires et mener à bon port le projet. Il faut noter que l'engagement des jeunes et des femmes est une chose cruciale dans la recherche et le maintien de la paix.



Malheureusement, l’on constate que la majorité des jeunes Tchadiens et surtout, ceux d'Abéché sont désintéressés de la chose publique et se sentent exclus. Par conséquent, ce sentiment d'exclusion incite les jeunes à chercher des moyens alternatifs d'exprimer leur mécontentement par la désobéissance civile, la radicalisation, la violence etc. Alors que cela n'est guère la solution. Ainsi, le lancement de ce projet a eu lieu à l'ADETIC, en présence du conseiller à l'économie, Moustapha Ben Alifa, du sous-préfet rural, de Mme la maire, ainsi que des responsables des associations de la ville d'Abéché.







