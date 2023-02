Tchad : session de rattrapage avant l'affichage des résultats, une pratique anti-pédagogique ?

Cependant, cette pratique est considérée comme anti-pédagogique par certains membres de la communauté universitaire. Djimrassem Thalès, assistant à la faculté des sciences de l'éducation (FASED), qualifie cette pratique d'anti-pédagique et de perte de copies pour les départements. Il soutient que la logique voudrait qu'il faille afficher les résultats de la session normale avant de passer aux rattrapages, afin d'épargner les étudiants qui ont déjà validé leur année.



Les étudiants eux-mêmes témoignent que les chefs de départements sont sous pression des autorités de l'enseignement supérieur pour finir l'année académique en cours avant la fin du mois de janvier. Cependant, cette pratique est considérée comme illégale par le syndicat national des enseignants du supérieur (SYNECS). Le président de ce syndicat, Dr Guirayo Jérémie, souligne que cette pratique viole les textes de l'université et constitue une dépense en temps pour les enseignants.



L'association estudiantine quant à elle, trouve cette pratique normale. Le chargé des affaires académiques de l'UNET section de N'djaména, Moussa, défend cette pratique comme étant une stratégie pour sauver l'année académique élastique. Cependant, l'ex-président des associations des étudiants chrétiens et musulmans du Tchad, Toubo Mahamat, déplore que cette pratique se fasse depuis plusieurs années.



Cette pratique est causée par l'élasticité des années académiques. Le ministère de l'enseignement supérieur doit faire de son mieux pour mettre fin à cette pratique anti-pédagogique, qui n'honore pas l'image d'une grande institution du pays. Même si cette pratique permet de sauver l'élasticité des années, il est important de se conformer aux textes universitaires et pédagogiques.