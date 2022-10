Tchad : "seul un dialogue consensuel peut sauver ce pays"

Brahim Wolly Kaïla, participant au dialogue national, préconise d'évoluer avec la forme unitaire fortement décentralisée. Il appelle toutefois à "prendre des résolutions pour que le vocable fortement "décentralisé" soit effectif". Selon lui, renvoyer à un référendum la question de la forme de l'État "peut alourdir le processus" de transition.



Par ailleurs, il demande plus de places aux provinces au sein du Conseil national de transition (CNT) pour "influer sur la gouvernance locale".



"Évitons de faire des interventions de complaisance pour faire plaisir aux uns et aux autres. Seul un dialogue consensuel peut sauver ce pays", indique Brahim Wolly Kaïla.



S'agissant de la question d'éligibilité ou non des dirigeants de la transition aux élections, l'intervenant préconise ceci : "si la tête de ton ami est en train d'être rasée à sec, il faut prendre des dispositions pour mieux raser la sienne".