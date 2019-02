Tchad : signature d'un accord pour une centrale solaire en octobre 2020

Au bout de trois heures des discussions au Palais présidentiel, le gouvernement de la République du Tchad, représenté par le ministre du Pétrole et de l’énergie, M. Mahamat Hamid Koua et le groupe AMEA Power ayant à sa tête, son Président du Conseil d’Administration, M. Hussein Al-Nowais ont signé un protocole d’accord.



Le groupe émirati basé à Dubaï construira une centrale solaire photovoltaïque d’une puissance de 120 mégawatts. La centrale sera livrée clé en main en octobre 2020, soit dans 18 mois.



La cérémonie de signature dudit protocole d’accord a été présidée par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, M. Kalzeubet Payimi Deubet, représentant le Président de la République. Elle s’est déroulée en présence notamment du ministre des Finances et du budget, M. Allali Mahamat Abakar, de la ministre de l’Aménagement du territoire, du développement de l’habitat et de l’urbanisme, Mme Achta Ahmat Bremé ainsi que des proches collaborateurs des deux parties.



Au cours d'une audience accordée à la délégation du groupe AMEA Power dans la journée de ce vendredi, le chef de l'Etat Idriss Déby a demandé aux responsables de la société de faire vite et de ne pas perdre de temps dans la construction.