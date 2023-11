Tchad : signature d'un partenariat de formation numérique entre Wenak Labs et Simplon Africa

Au cours de celle-ci, le directeur exécutif de Wenak Labs, Abdelsalam Ali Hassane, a déclaré qu’après deux ans de succès commun sur le projet Tech4Tchad, Wenak Labs et Simplon Afrique signent un partenariat pour la formation aux métiers du numérique au Tchad.



Il a souligné que Wenak Labs est un hub d'innovation numérique engagé à réduire les fractures sociales, par la formation et l'accompagnement. Il faut dire que Simplon Afrique est une entreprise sociale qui propose des formations aux métiers du numérique destinés aux publics éloignés de l'emploi.



Par ailleurs, il a ajouté par ailleurs que la signature de ce partenariat permet de développer de projets innovants en matière de formation aux métiers du numérique.



De son côté, le directeur de Simplon Africa, Bouna Kane, dans son intervention, a situé l'objectif de ce partenariat qui selon lui, de mettre en commun les compétences et les ressources de Wenak Labs et de Simplon Afrique pour créer des formations de qualité et optimiser les compétences des apprenants, à travers le lancement d'un campus payant.



Il a indiqué que Simplon Afrique sera chargé de la production des contenus didactiques pour les formations aux métiers du numérique et offrira un accès à sa plateforme de formation en ligne aux apprenants. Il a mentionné que Wenak Labs, de son côté, fournira un accès à ses ressources et fournira du matériel de formation, pour favoriser l'apprentissage en présentiel et en ligne.



Enfin, il n'a pas manqué de préciser que les deux organisations vont travailler ensemble, pour s'assurer que les objectifs de la collaboration soient atteints.