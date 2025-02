Tchad : signature de convention de partenariat entre l'ONAPE et l'ANADER

La cérémonie de signature de cette convention de partenariat, entre l'Office National pour la Promotion de l'Emploi (ONAPE), et l'Agence National d'Appui au Développement Rural (ANADER), a eu lieu ce mercredi 12 février 2025 à la direction générale de l'ONAPE.



Hissein Youssouf Galmaye, directeur général de l'ANADER, se réjouit de ce partenariat qui vise à : former les jeunes sur les bonnes pratiques agricoles, l’éducation financière, et le suivi post formation, pour assurer la mise en pratique des compétences acquises.



Il a par ailleurs souligné que c'est une initiative qui cadre avec les 12 chantiers contenus dans le programme politique du président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, notamment l'action 70 qui dit que : Développer les filières agricoles durables afin de garantir la souveraineté alimentaire, et l'action 71 : Renforcer la gouvernance du secteur agricole.



Nassouradine Abakar Kessou, directeur général de l'ONAPE a, pour sa part, indiqué que le « projet jeunesse emploi vert », a pour but d'accompagner les jeunes, les former, et les orienter vers une réinsertion professionnelle réussie, à travers le métier vert, avant de lancer un appel à la jeunesse tchadienne d'être automne en s’engageant dans l'entrepreneuriat.



Après la signature de la convention, s'en est suivie une descente de deux délégations au site de maraîchage de l'ANADER, situé au quartier Farcha, dans la commune du premier arrondissement. Sur place, des discussions sur la stratégie de développement agricole se sont poursuivies.