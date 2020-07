Tchad : sit-in d'ex-agents du PNSA, de l'ONDR et de la Sodelac à N'Djamena

D'ex-agents du Programme National de la Sécurité Alimentaire (PNSA), de l'Office National du Développement Rural (ONDR) et de la Sodelac ont tenu ce mercredi un sit-in, à proximité de la voirie de N'Djamena, pour réclamer le paiement d'arriérés de salaire et des droits sociaux, sur la période de 2017 à 2019.



"Nous réclamons les arriérés plus les droits sociaux", peut-on lire dans des affiches qui sont brandies par les ex-agents;



"Nous revendiquons notre droit depuis plusieurs années", a indiqué l'un d'eux à Alwihda Info.



Des dizaines de personnes ont entonné l'hymne national.



Ce n'est pas la première fois que les ex-agents expriment leur désarroi à travers des sit-in.



Les entités PNSA, ONDR et Sodelac ont été fusionnées sous l'Agence nationale d'appui au développement rural (Anader).