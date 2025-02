Tchad : situation critique des véhicules de transports urbains, un danger pour le pays

Les véhicules de transports urbains, les taxis et les minibus, communément appelés "car " en arabe local, sont omniprésents dans les rues de la capitale tchadienne.



Avec leurs apprentis se tenant debout à la porte, pour aider les clients, ces véhicules sont devenus essentiels pour de nombreux citoyens, facilitant les trajets vers les marchés, les écoles et d'autres lieux. Cependant, ces véhicules sont souvent dans un état lamentable. Ils manquent de phares, de clignotants, de freins et de pare-brise.



Pour beaucoup, les minibus et taxis ne sont que des carcasses rouillées. Ils s'arrêtent fréquemment dans les rues, sans indiquer les clignotants, créant des embouteillages, tombant parfois en panne sur la chaussé, et posant un danger quotidien pour les milliers d'usagers.



Dans les pays voisins comme le Togo, le Nigeria et le Gabon, les gouvernements ont interdit aux véhicules manquant de pièces essentielles, telles que les phares, les clignotants, les pare-brise et les freins, de circuler en ville.



Cette rigueur fait défaut au Tchad, où les mesures de contrôle sont moins strictes. La police centrale doit prendre des mesures rigoureuses pour mettre fin à ce désordre, et assurer la sécurité des usagers. Il est grand temps que le gouvernement tchadien interdise aux véhicules à quatre roues, manquant de pièces essentielles, de circuler dans la ville.



En mettant en place des contrôles stricts, et en appliquant des sanctions sévères, le Tchad pourrait améliorer significativement la qualité des transports urbains, et garantir des conditions de déplacement plus sûres pour tous les citoyens.