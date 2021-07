Tchad : six présumés malfrats arrêtés au Sila après le braquage d'un pasteur

Six présumés malfrats ont été interpellés par les forces de défense et de sécurité de la province de Sila. Ils ont été présentés ce mercredi matin à la presse.



A cette occasion, le secrétaire général de la province de Sila, Bakono Jacob Vidakna, a félicité les forces de défense et de sécurité. Il a rappelé que le 11 juillet 2021, le pasteur de l'Eglise Evangélique du département d'Adde, a été braqué par des coupeurs de route dans le village Arako, dans la sous-préfecture de Goz Beida.



L'opération sécuritaire qui a duré plus de deux semaines, a abouti à l'arrestation de ces individus dont le chef de village de Arako, Ibrahim Dahiye. Trois armes ont été récupérées, dont un pistolet mitrailleur avec 511 munitions et une arme, tandis que cinq motos ont été saisies. Le secrétaire général provincial appelle les autorités traditionnelles à prendre leurs responsabilités, pour mettre hors d’état de nuire tous les malfrats.