TCHAD

Tchad : sortie d'une cohorte de critiques de projets et programmes


Alwihda Info | Par Masrambaye Blaise - 9 Octobre 2025



Il s'est tenu hier après-midi à l'ENA, une cérémonie de remise de diplômes aux lauréats de la « cohorte zéro de l'initiative masse critique des professionnels de projets et programmes » (IMCP). Ce sont 110 candidats qui ont reçu pendant trois mois, une formation de renforcement des capacités en gestion de projets et programmes de développement.

Parrain de la formation, le ministre d'État, ministre des Finances et du Budget, Tahir Ahmat Nguilin a insisté sur une formation continue dans le domaine. De nombreux projets ne sont pas financés, faute de connaissances, informe-t-il.

Le ministre insiste qu'on forme jusqu'à 2 000 ou 3 000 gestionnaires de projets et programmes. Il faut rappeler que la session est financée par la Banque mondiale et cordonnée par l'ENA et l'université de N'Djamena.

Le représentant résident intérimaire de la Banque mondiale, Boubacar Sidiki Walbani se dit fier d'accompagner le Tchad dans son processus de développement, par une « formation approfondie dans les domaines essentiels à la performance des services publics », notamment le suivi-évaluation des projets, l'audit interne, la gestion financière, la passation des marchés et la sauvegarde environnementale et sociale ont constitué les modules de cette session.


