Tchad : tensions entre douaniers et jeunes dans la sous-préfecture de Laramanaye

Des violences ont eu lieu samedi 3 juillet entre des jeunes et deux douaniers dans la brousse à 8 km du chef-lieu du canton Pao dans la sous-préfecture de Laramanaye, province du Logone Oriental, faisant un mort et un blessé.



Des jeunes, présumés fraudeurs, en provenance du marché de Bogdibo, côté Cameroun, ont traversé la brousse avec des marchandises, en passant par le village Baochigoré. Ils ont été interceptés en territoire tchadien par deux douaniers, explique Badingao Justin, conseiller de l'association Laombew.



"Les présumés fraudeurs ont appelé les jeunes d'un village qui se sont mobilisés pour arracher les marchandises. L'un d'eux a sorti un couteau et un douanier a tiré sur sa main droite. Les jeunes ont tenté de l'arrêter. Le douanier a tiré au niveau du ventre d'un autre jeune. Même ses intestins sont sortis. Les jeunes ont déchiré une chemise pour l'attacher autour de son ventre. La victime a été transférée à Pao puis d'urgence à Andoum. Admise au bloc opératoire, elle s'est éteinte après l'opération", selon le conseiller de l'association Laombew.



La victime Salpou Fidèle, était un commerçant âgé d'environ 24 ans, tandis que Ndalpou René, le jeune blessé, est âgé d'environ 28 ans. Il est pris en charge à l'hôpital de Andoum.



Dimanche, la population a barricadé une rue bitumée avec du bois pour exprimer sa colère. Elle a positionné le corps du défunt au milieu de la route. Le chef de canton de Pao est intervenu pour apaiser les tensions, en présence du sous-préfet. "Des jeunes ont bloqué la route. Je suis allé temporiser pour leur dire que ce n'est pas la route qui a tué. Nous avons libéré la route hier", affirme M. Richard, chef de canton de Pao.



Les jeunes de la localité affirment qu'étant situés à la frontière entre le Tchad et le Cameroun, ils doivent bénéficier d'un traitement spécifique et ne pas être traqués par la douane. Ils estiment que les douaniers n'ont pas besoin de faire usage d'armes contre eux, souligne le chef de canton de Pao.



L'association des jeunes Mbum du département des Monts de Lam évoque un "acte ignoble et macabre commis par des douaniers à la frontière Koutéré le 3 juillet 2021". Le président de l'association Djimasbaye Tolmbaye Alexis affirme que ce n'est pas la première et demande l'interpellation des auteurs. Il met en garde les autorités de la localité afin que de tels actes ne se reproduisent pas et appelle au respect des droits de l'Homme.