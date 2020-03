Tchad : "tirer les leçons opérationnelles et stratégiques" après l'attaque de Boko Haram

"La guerre contre le terrorisme et la secte Boko Haram est une cause nationale et sous-régionale qui nous engagera hélas encore pour longtemps, y compris après la fin prochaine du régime actuel", a déclaré mercredi à Alwihda Info, le président des Transformateurs, Succès Masra, en réaction à l'attaque lundi de la base Bouma, au Lac, par des insurgés de Boko Haram.



"N'importe lequel d'entre nous qui dirigera le Tchad après Deby devra gérer cela sans baisser la garde. Je m'incline devant la mémoire de chacun de nos soldats tombés et je souhaite prompt rétablissement aux blessés. Je souhaite pour eux et pour tous nos martyrs, un monument SAO qui comportera les noms et l'histoire de chacun d'eux pour les générations futures", a-t-il dit.



Tirer les leçons opérationnelles et stratégiques



Selon Succès Masra, "nous devons tirer toutes les leçons opérationnelles et stratégiques de cette très lourde perte ainsi que du cumul de nos pertes depuis le début de cette guerre."



Le chef de l'État Idriss Déby a reconnu mardi que la base a été "dégarnie" pour repositionner des troupes dans d'autres zones d'opérations. Ce qui suscite l'interrogation de Succès Masra : "Pourquoi a-t-on réduit les équipements dans ce poste militaire aussi risqué ? Est-ce qu'il n'y a pas aussi globalement une fatigue de nos soldats et comment les booster ? J'entends les bruits de cette grande muette sur le fait que leurs traitements et primes qui ne sont pas jusque-là traités de façon bancarisée, transitent par des gens qui ne les paient pas toujours dans les temps ou en intégralité."



Il ajoute que "si cela est avéré, c'est grave et je demande qu'on y remédie immédiatement. On pourra même utiliser le mobile Banking pour les payer directement sur leur téléphone. Rien ne doit sur le plan social perturber l'engagement de nos soldats sur le terrain."