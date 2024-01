Tchad : tournée éducative du centre Abdoulaye Ibnou Abbas pour les sciences islamiques à Tounkoul

Cette visite, particulière en son genre, s'inscrit dans le cadre de l'orientation et de la conscientisation des fidèles musulmans de cette localité sur les sciences islamiques et la cohésion sociale, tant dans la province du Guéra en général que dans la sous-préfecture de Niergui en particulier.



Une grande rencontre de prêche a été organisée dans la cour de la mosquée de Tounkoul. Après le mot de bienvenue du Cheikh Haroune Ahmat Magadji et l'intervention orientative de Cheikh Mahamat Saleh Ratou, le chef d'équipe Cheikh Saleh Mahamat Ramadan a offert un aperçu sur l'engagement des compagnons du prophète Mohamed (PBSL) dans la vulgarisation de l'islam.