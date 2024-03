Tchad : trafic de mercenaires pour le baccalauréat déjoué

N'Djamena - Un mercenaire tentant de s'enrôler pour passer le baccalauréat à la place d'un autre candidat a été arrêté le 6 mars par les agents de la commission de validation des dossiers de l'Office national des examens et concours du supérieur (ONECS). L'individu, recruté par un lycéen pour 200.000 Francs CFA, s'est vu déjouer dans son plan.



Le mercenaire, un enseignant licencié, a été contacté pour cette fraude par un autre enseignant d'un lycée local, révélant l'existence d'un réseau bien organisé de faux et usage de faux.



L'ONECS a alerté le Ministère de l'Éducation Nationale et de la Promotion Civique pour prendre des mesures afin d'éviter ce type de trafic nuisible à l'intégrité du Baccalauréat tchadien. Cette arrestation résulte des mécanismes de contrôle efficaces de la Direction des examens et concours.



Une plainte a été déposée contre les responsables de ce méfait, et une enquête est en cours pour élucider ce réseau frauduleux. L'ONECS met en garde contre de telles pratiques frauduleuses, assurant que les coupables seront tenus responsables devant la justice.