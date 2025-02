Tchad : transparence climatique, le pays se dote d'un projet

Le ministre de l'Environnement, de la Pêche et du Développement durable, Hassan Bakhit Djamous a lancé hier matin, le projet Initiative de renforcement des capacités pour la transparence (CBIT), à l'hôtel Ledger Plaza.



« La vulnérabilité du Tchad aux impacts du changement climatique n'est plus à démontrer », explique d'emblée Hassan Bakhit Djamous. En effet, l'intermittence ou l'augmentation des pluies causent la sécheresse ou des inondations.



Toutefois, le pays « ne reste pas les bras croisés ». Il a par conséquent ratifié l'accord de Paris sur le climat en 2017. Des « engagements fermes pour contribuer à l'effort mondial de lutte contre le changement climatique », sont pris à cet effet, assure le ministre de l'Environnement. Le Tchad vient de « franchir une nouvelle étape » en lançant le projet CBIT.



A travers ce projet, le pays sera doté des outils nécessaires pour « améliorer la collecte, l'analyse et la communication des données sur le climat conformément à l'accord de Paris », informe le coordonnateur du projet, Issa Yosko Sougoumi. Il est à retenir que le projet est financé par le Fonds pour l'environnement mondial.



Il est mis en œuvre avec le soutien du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).